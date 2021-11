Apcat, corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale al “ben-essere” nella comunità

Digitale terrestre, Mediaset fa switch off anche in alta val di Non e a Bedollo

Dopo le zone di Ala, Avio e di Breguzzo, lo switch degli impianti Mediaset ha interessato in queste ore anche l’alta val di Non e Bedollo. In particolare, i tecnici sono intervenuti sull’impianto in zona Bevia (nel Comune di Revò) che irradia il segnale nelle aree di Amblar (50% il territorio servito dal nuovo segnale […]