Una serata dedicata al Cinema Astra, a pochi giorni dalla chiusura

La Biblioteca Vigilianum riattiva il prestito libri

Dopo la ripartenza delle biblioteche comunali a partire da mercoledì 27 maggio anche la Biblioteca Diocesana Vigilianum riattiva il servizio di prestito libri. Un servizio ridotto, nell’ottica di tornare gradualmente alla normalità, che per ora sarà limitato ai soli prestiti e restituzioni in modalità “take away”, cioè senza la necessità di accedere al bancone. Per poter […]