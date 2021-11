“Pandora non aprire quel vaso!” a Rovereto per la Giornata contro la violenza sulle donne

Dopo aver debuttato a inizio mese a Trento, “Pandora non aprire quel vaso!” arriva giovedì 25 novembre al Teatro Zandonai di Rovereto per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo spettacolo di MULTIVERSOteatro, voluto dal Comune di Rovereto e dal Coordinamento Teatrale Trentino all’interno della rassegna Scenario Trentino, dà voce ad alcuni fra i più celebri personaggi femminili della mitologia classica – Pandora, Penelope, Aracne, Arianna e Medea, donne mitiche che ancora oggi influenzano profondamente la rappresentazione del femminile. A dare loro voce e corpo sono Benedetta Conte e Michela Embrìaco, per la regia della stessa Embrìaco.

La pièce è tratta da “Mitiche. Storie di donne della mitologia greca” di Giulia Caminito (Premio Campiello 2021 per “L’acqua del lago non è mai dolce”). La scenografia e i costumi sono di Giusi Campisi, le musiche originali di Carlo Casillo e la partitura luci di Mariano De Tassis. In scena, si intrecciano narrazione e partitura fisica, le attrici indossano costumi scenografici decorati e la partitura originale di suoni e musica mescola passato e presente. Al centro il lavoro dell’attore creativo con il suo corpo e la sua voce.