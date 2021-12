Los Guardiola portano il grande tango al Palafiemme di Cavalese

“Panettone fatto per bene”. Sabato in piazza a Cavalese i volontari di Emergency

Il dolce tipico del Natale quest’anno potrà avere tutto un altro sapore: sabato 4 dicembre EMERGENCY sarà in piazza a Cavalese (nella casetta presso l’albero di Natale) dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 con il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con Tre Marie. Un modo per sostenere le attività umanitarie […]