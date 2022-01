Previsioni meteo: torna la neve in Trentino

Piante in città sotto la neve

MeteoTrentino ha previsto precipitazioni diffuse sul territorio provinciale nella giornata di domani, mercoledì 5 gennaio. La quota neve inizialmente sarà oltre i 1.500 metri, in calo fino a 800-1.000 metri in tarda mattinata e pomeriggio e localmente anche più in basso nelle valli alpine; verso fine evento non si possono del tutto escludere anche deboli episodi con nevischio intorno a 600-700 metri.

Il passaggio di un fronte freddo comporterà dunque a partire dal mattino presto precipitazioni deboli a partire da ovest, che da metà mattinata e fino almeno a metà pomeriggio diventeranno perlopiù moderate e localmente anche più intense. Per questo motivo, il Servizio gestione strade della Provincia ha dunque allertato il personale assegnato ai punti di controllo dei veicoli in transito sulla rete stradale provinciale individuati dal “Piano neve” (Corpo forestale e Corpi di polizia locale). L’effettiva attivazione dei singoli posti di presidio, avverrò comunque sulla base delle condizioni della carreggiata stradale e della situazione meteo.

Secondo le previsioni, nel corso della perturbazione saranno possibili in totale 5-15 centimetri di neve sotto i 1.500 metri di quota, 15-30 centimetri oltre i 1.500 metri, con valori anche superiori in alta quota specie sui settori occidentali. Con l’attenuazione dei fenomeni, è attesa in serata l’intensificazione di freddi venti settentrionali in quota, con foehn in molte valli.

Giovedì 6 ci sarà un rapido miglioramento con cielo generalmente sereno, un brusco calo delle temperature specie in quota e una graduale attenuazione dell’intensità dei venti da nord. Venerdì 7 il calo delle temperature sarà più sensibile anche in valle.