“Limoniamo”, il concorso per illustratori della Floricoltura Roncador

Limone e bacio sono due ingredienti che possono dare adito a diversi giochi di parole, e non a caso la Floricoltura Roncador di Mezzolombardo li ha scelti come tematiche per un contest che sfida gli illustratori a giocare e divertirsi mescolando il tema del limone (inteso come il frutto, l’agrume) e quello del bacio.

I partecipanti – illustratori, grafici, disegnatori, fumettisti e artisti – dovranno inviare il file di un’immagine, realizzata con qualunque tecnica, in formato jpg, jpeg o png con dimensione massima di 10 MB (e una risoluzione consigliata di almeno 300dpi), entro e non oltre le ore 24 del 14 febbraio prossimo, alla mail progetti@hubtrentino.it. L’opera presentata dovrà essere originale, e chi risulterà vincitore riceverà 300 euro.

L’iniziativa, il cui regolamento completo è disponibile su www.floricolturaroncador.it nella sezione Iniziative in serre, fa parte di Effetto Serra, un anno di appuntamenti flori-culturali in serra curata da Impact Hub Trentino per Floricoltura Roncador.