Volley, Superlega. Settima vittoria consecutiva per Trento che batte 3-1 Monza

Pallonetto di Kaziyski contro il Vero Volley di Monza. Foto Marco Trabalza

L’Itas Trentino chiude il mese di gennaio con un’altra importante vittoria – la settima consecutiva e la sesta del primo mese del 2022. Ieri sera la formazione gialloblù ha infatti ottenuto il successo per 3-1 all’Arena di Monza nel posticipo serale del diciannovesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca che la vedeva opposta ai padroni di casa del Vero Volley.

I tre punti conquistati anche in questo caso rafforzano la terza posizione in classifica della squadra di Lorenzetti, brava a proseguire la sua corsa sfoderando un’altra prestazione di sostanza. Dopo un primo set particolarmente combattuto, vinto allo sprint dai locali, Sbertoli e compagni non si sono infatti persi d’animo e dal secondo parziale hanno iniziato di fatto a giocare un’altra partita, fatta di grande efficacia in attacco, ma anche di attenzione a muro ed in seconda linea; fattori che hanno fatto perdere completamente il filo a Monza nel secondo set e poi l’hanno spinta lontana anche nei successivi periodi, decisamente più combattuti. Decisivi per ottenere l’intera posta in palio i 17 punti di Kaziyski, ma anche la straordinaria continuità di Michieletto (18 punti, uno dei quali ha chiuso il match) e Lavia (best scorer con 20), e la presenza a rete offerta da Podrascanin e Lisinac, quest’ultimo rientrato a tempo di record dopo il Covid e subito gettato nella mischia. I 7 punti col 60% in primo tempo e 4 muri vincenti hanno dimostrato come il serbo in una settimana di quarantena non abbia perso lo smalto dei giorni migliori.

“Credo che questo risultato sia una bella prova di maturità ed una conferma ad alti livelli per la nostra squadra – commenta Angelo Lorenzetti a partita terminata. – Non era semplice riuscire a portare a casa l’intera posta in palio, a maggior ragione dopo aver perso il primo set e dovendo fare i conti sia con la voglia di vincere di Monza sia con la stanchezza derivante dalla trasferta di metà settimana in Turchia. Siamo stati invece molto bravi a non perdere la concentrazione dopo il primo set e a trovare altre soluzioni al nostro gioco, che oggi non sempre ha potuto poggiarsi su un muro efficace. Ci avviciniamo nel miglior modo possibile ad un trittico di partite difficili, ovvero avendo messo da parte un buon bottino di punti che ci permetterà di pensare alla prestazione in campo ancora prima che alle logiche della classifica”.

L’Itas Trentino tornerà in campo per un impegno di campionato già mercoledì 2 febbraio per disputare il recupero del terzo turno del girone di ritorno (sedicesima giornata), anche in questo caso in trasferta a Civitanova Marche sul campo della Cucine Lube. Fischio d’inizio previsto per le 20.30; diretta Radio Dolomiti e Volleyball World Tv.

Di seguito il tabellino del match valevole per la diciannovesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2021/22 giocato la sera del 30 gennaio all’Arena di Monza.

Vero Volley Monza-Itas Trentino 1-3

(25-23, 13-25, 21-25, 20-25)

VERO VOLLEY: Katic 6, Beretta 5, Davyskiba 18, Dzavoronok 15, Galassi 9, Orduna, Federici (L);, Karyagin 2, Galliani, Gaggini (L), Grozdanov 1, Calligaro. N.e. Magliano e Grozer All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 20, Kaziyski 17, Podrascanin 7, Sbertoli 6, Michieletto 18, Lisinac 7, Zenger (L); Pinali, Sperotto, Cavuto. N.e. D’Heer, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Simbari di Milano.

DURATA SET: 23’, 21’, 26’, 26’; tot. 1h e 40’.

NOTE: 1.244 spettatori, incasso non comunicato.

Vero Volley: 11 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 6 errori azione, 44% in attacco, 41% (25%) in ricezione.

Itas Trentino: 12 muri, 5 ace, 17 errori in battuta, 5 errori azione, 56% in attacco, 54% (29%) in ricezione. Mvp Kaziyski.