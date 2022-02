“Poetry for the Planet” il nuovo laboratorio di poesia sui temi del cambiamento climatico

Locandina del progetto “Poetry for the Planet” – Archivio Ufficio stampa PAT

“Poetry for the Planet” è un laboratorio di poesia per raccontare e agire contro il cambiamento climatico e guardare al futuro del pianeta destinato a 12 ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni con performance finale al MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Si tratta di un progetto promosso dalla Provincia autonoma con altri soggetti tra cui Cuamm, Muse e Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 4 febbraio.

Si tratta di un laboratorio per pensare, condividere e dare voce a idee e azioni intorno ai temi del cambiamento climatico, del futuro del pianeta e delle connessioni che ci legano gli uni agli altri, dal Nord al Sud del mondo. Si rivolge a studentesse e studenti che vogliano mettersi in gioco, entrare in contatto con esperti del mondo della sostenibilità, del clima e della cooperazione, sperimentare tecniche di scrittura poetica per poi dare vita a una performance finale sul palco del MUSE in forma di poetry slam, una competizione di poesia performativa in cui è il pubblico a decretare il vincitore. Il laboratorio sarà condotto da Lorenzo Maragoni, poeta e performer, e Chiara Di Benedetto, professionista di public awareness e public engagement, con interventi di esperti su temi ambientali, sociali e di narrazione.

I laboratori si terranno sabato 19 e domenica 20 febbraio, dalle 10 alle 18 e la performance finale in programma giovedì 24 marzo. Nel corso dei due fine settimana si svolgerà un vero e proprio laboratorio che alternerà la riflessione su tematiche ambientali e di salute globale a momenti di produzione poetica. Per prendere parte alla masterclass, è necessario compilare il form con i propri dati qui di seguito e inviare via wetransfer all’indirizzo globalhealth@cuamm.org un video di presentazione in cui si esprimono le motivazioni alla partecipazione. Il video dovrà durare al massimo 2 minuti. Le iscrizioni scadono venerdì 4 febbraio 2022 alle 23.59. Chi sarà selezionato ne riceverà comunicazione entro martedì 8 febbraio. La partecipazione è gratuita. A ciascun partecipante sarà offerta una lunch-box ogni giorno di laboratorio. Per partecipare sarà necessario essere in regola con le disposizioni normative che saranno in vigore al momento dello svolgimento dell’attività. Per informazioni: globalhealth@cuamm.org.

Il laboratorio è promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, Medici con l’Africa Cuamm, Gruppo Cuamm Medici con l’Africa – Trentino, Fondazione Bruno Kessler, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Informatici Senza Frontiere e MUSE – Museo delle Scienze, grazie al supporto di AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.