Alto Garda, domenica 6 febbraio sospese le corse di trasporto pubblico

Domenica 6 febbraio le corse nell’Alto Garda sono sospese

Anche domenica 6 febbraio le corse di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, saranno sospese nell’Alto Garda. A darne notizia è Trentino Trasporti, che spiega che la decisione è dovuta alla diffusione del contagio di Covid-19 e alle “conseguenti, numerose assenze del personale viaggiante”, ma anche alla “necessità di garantire il servizio si trasporto pubblico durante la settimana, seppure anch’esso ridimensionato”.

“Purtroppo la situazione attuale non ci permette di ripristinare il servizio festivo – comunica Trentino Trasporti – ma confidiamo di poterlo fare da domenica prossima. Resta però il fatto che in caso di necessità tale sospensione potrà essere prorogata alle domeniche successive”.

Sul sito web di Trentino Trasporti, comunque, le informazioni vengono aggiornate entro le ore 15 del giorno precedente (qui il link al sito). “Pur non potendo escludere ulteriori disagi dovuti alla situazione contingente – aggiunge la società – ci scusiamo in anticipo con la nostra clientela. Trentino Trasporti SpA garantirà il massimo impegno per ridurre quanto più possibile questi disagi”.