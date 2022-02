Nuova tv digitale, martedì 22 febbraio cambiano le frequenze in Valle dell’Adige, Vallagarina, Brentonico e Lavarone

La risintonizzazione dei canali domani coinvolgerà la Valle dell’Adige, la Vallagarina con Brentonico e l’altopiano di Lavarone

Coinvolgerà la Valle dell’Adige, la Vallagarina con Brentonico e l’altopiano di Lavarone la riassegnazione delle frequenze televisive in Trentino domani (martedì 22 febbraio).

Sono 26 complessivamente i Comuni interessati, alcuni dei quali sono Trento e Rovereto, Brentonico, Lavarone, Ala e Avio, Vallarsa e Ronzo Chienis.

Oggi (lunedì 21 febbraio) il cambio di frequenze avviene invece in Valsugana, Vanoi, Primiero e Lavarone, per un totale di 24 Comuni: Borgo, Caldonazzo, Castello Tesino, Lavarone, Levico, Pergine, Scurelle e Telve.

Dall’inizio del refarming, su 166 Comuni Trentini 59 sono i Comuni migrati e 45 sono quelli in via di transizione. La riorganizzazione delle frequenze della nuova TV digitale permetterà la ricezione dei canali in alta definizione e, in prospettiva, l’adozione definitiva del nuovo standard Dvb-T2.

Il programma, deciso dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), coinvolgerà a cadenza giornaliera tutte le aree del Trentino e si concluderà il 23 febbraio prossimo. Da qualche settimana è online il sito dedicato ai cittadini trentini (qui il link), realizzato da Trentino Digitale in accordo con il Mise, dove sono indicate le date, le aree interessate e gli aggiornamenti in tempo reale del cambio di frequenze.

Per quasi tutte le Tv la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente. Nel caso il televisore di casa non preveda la funzionalità automatica, bisognerà risintonizzare manualmente i canali. A livello nazionale, il sito di riferimento è quello del ministero dello Sviluppo economico (qui il link). I cittadini potranno rivolgersi qui per ottenere dei chiarimenti sulle modalità di risintonizzazione e adeguamento dei propri apparecchi televisivi.