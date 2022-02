Da Trento a Cracovia: è ripartito il Treno della Memoria

Dal 17 gennaio ecco Living Memory: rivivono memoria e cittadinanza attiva

È dedicato ai temi della memoria e della cittadinanza attiva, per fare in modo che il 27 gennaio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, non cada nel semplice formalismo ripetitivo, ma riporti memoria e storia ad essere “maestre di vita” per i cittadini di oggi il festival Living Memory, organizzato dall’associazione Terra del […]