Contro la violenza sulle donne 365 giorni all’anno: il 5 marzo a Ravina parte “Alla luce del giorno”

Il percorso “Alla luce del giorno” è curato dalla circoscrizione di Ravina e Romagnano per accendere i riflettori sulla violenza di genere e sui diritti delle donne

Nasce “dalla passione civile e dalla partecipazione sociale” di un gruppo di donne della circoscrizione Ravina-Romagnano “Alla luce del giorno”, un percorso che comincerà il 5 marzo e si concluderà il 25 novembre, e che tocca due date importanti: l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, e il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne.

“Abbiamo pensato ad un’azione strutturata – spiegano Maria Camilla Giuliani, presidente della circoscrizione Ravina-Romagnano, e il suo gruppo di lavoro composto da Rosanna Coser, Fabio Lazzeri e Osvaldo Carbonari -, che non si esaurisse con un solo appuntamento, magari a seguito di un fatto di cronaca, non un isolato momento di riflessione quindi, per poi tornare tutti alle proprie occupazioni, convinti di aver fatto la cosa giusta”.

Il percorso “Alla luce del giorno” partirà sabato 5 marzo alle 20.45 al Teatro Demattè di Ravina, dove andrà in scena la rappresentazione teatrale “Questo non è amore”, a cura della Pro Loco di Ravina e Romagnano, con la compagnia Gustavo Modena di Mori e per la regia di Adriana Modena.

Saranno 9 gli appuntamenti che, di mese in mese, si susseguiranno per mantenere alta l’attenzione sul tema dei diritti delle donne e della violenza di genere. Cultura, intrattenimento e spettacolo, ma anche serate informative più “tecniche” o nel corso delle quali verranno presentate alcune realtà che lavorano per estirpare la violenza di genere.

Saranno anche le scuole dell’infanzia e la scuola primaria della circoscrizione attraverso produzione in forma di racconti, poesie, disegni e riflessioni sulle tematiche di genere. Ci sarà un concorso e, alla fine del percorso, i vincitori saranno premiati.

Partner attivi del progetto sono anche la Pro Loco di Ravina e Romagnano e la Biblioteca di Ravina, che sta allestendo una mostra bibliografica sul tema con letture per bambini. Coinvolte anche le associazioni sportive locali per una due giorni dedicata all’importanza dello sport: la Ravinense, il Belvedere Basket e la SAT – sezione Ravina.

Ecco il calendario di appuntamenti.

Sabato 12 marzo 2022 alle 20.30: Inaugurazione del percorso “Alla luce del giorno”. Intervengono anche gli autori del libro “No! non ho paura”, coordinati da Loreta Failoni e Gabriele Biancardi, e Barbara Bastarelli del Centro Antiviolenza di Trento (“Dopo due anni di pandemia facciamo il punto sulla situazione in Trentino”)

Venerdì 8 aprile 2022 alle 20.30: Monologo “A perdere” di Alessandra Limetti, attrice teatrale e regista. Lettura con accompagnamento di musica dal vivo (contrabbasso)

Venerdì 6 maggio 2022 alle 20.30: “Il lavoro: dibattito aperto”, con Barbara Poggio, prorettrice e docente in Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università di Trento, e Francesca Gennai, nel direttivo di Donne in Cooperazione: “Se il lavoro è diseguale: strategie di intervento e rilevanza dei percorsi educativi”

Venerdì 10 giugno alle 17: Incontro letterario organizzato dalla Biblioteca di Ravina: “Il rispetto nell’amore tra letterati e letteratura. Un viaggio tra i testi letterari e le vite delle autrici”. A cura della Professoressa Silvana Poli.

Venerdì 10 giugno alle 20.30: Giurisprudenza e Psicologia con Annelise Filz e Michele Facci (psicologo e psicoterapeuta, perito e consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Trento): “Istruzioni per l’uso: dove andare, chi chiamare, a quali strutture rivolgersi e l’ allarme sui recenti casi di ricatto e violenza contro le adolescenti”

Venerdì 8 luglio alle 20.30: La Testimonianza con Lucia Annibali (“Un caso di cronaca che ha colpito al cuore l’Italia”) e la senatrice trentina Donatella Conzatti (“Relazione sui trattamenti per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime”, che è stata approvata dal Senato all’unanimità) A seguire interpretazioni musicali a cura dei ragazzi dell’Associazione “Aurora”.

Venerdì 5 agosto alle 20.30: L’intervista presso la sala delle Associazioni in via Filari Longhi 4: Loreta Failoni (presidente del Coordinamento Teatrale Trentino) e Gabriele Biancardi (autore e conduttore radiofonico di Radio Dolomiti): “Il temperino: genesi e storia di un femminicidio”. A seguire presentazione del libro “Emiliano” di Gabriele Biancardi.

Venerdì 9 settembre alle 20.30 Teatro: The Covers Associazione Culturale Musicale presenta il monologo “Guerriera” a cura del teatro

Piteco, con Cristina Gianni e la regia di Francesco Marchi

Venerdì 7 ottobre alle 20.30: “Se ti capita che…”: Luciana Grillo (editorialista e autrice) ed Elena Baiguera Beltrami (giornalista e scrittrice) conversazione attorno al testo Loperfido dal titolo “Chi picchia chi vede e chi non vuole vedere”. A seguire presentazione dei volumi “La Manutenzione dell’Universo” e “Corrispondenze”.

Sabato 19 novembre alle 20.30: Serata conclusiva Letteratura di genere e premiazione del Concorso per i ragazzi delle Scuole. Loreta Failoni e il suo ultimo romanzo “Il profumo del gelo”. Premiazione degli elaborati migliori delle classi della scuola primaria e secondaria di Ravina

Venerdì 25 novembre alle 16.00, alle scuole elementari di Ravina: Inaugurazione della panchina rossa e momento di riflessione collettiva, con la lettura di un testo sul tema della violenza contro le donne, a cura della Pro Loco di Ravina. A seguire la distribuzione dei

recapiti del Centro Antiviolenza di Trento e delle strutture ad esso collegate.