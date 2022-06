A Trento il fine settimana è dedicato alla cure palliative

Quello di sabato 18 e di domenica 19 giugno sarà un fine settimana all’insegna delle cure palliative, con due diversi eventi per sensibilizzare sull’importanza delle cure per le persone affette da malattie non guaribili.

Si parte sabato 18, con AmiCI a Cima Verde, la sesta edizione della passeggiata organizzata da Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino verso la cima che dà il nome a Casa Hospice. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vuole essere un’occasione per conoscere i volontari delle cure palliative. Come ogni anno, le proposte di itinerario sono due: partenza alle 8 dalle Viote per chi desidera fare il giro più lungo (giro delle 3 Cime, durata circa 4 ore) e partenza alle 10.30, sempre dalle Viote, per il giro più breve (un paio d’ore) alla Bocca di Vaiona. Per altre informazioni, scrivere a segreteriaamicihospice@gmail.com. In caso di maltempo la gita è rinviata al 25 giugno.

Domenica pomeriggio invece farà tappa a Trento il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, un evento promosso da Fondazione Hospice Trentino Onlus, Campo Base Adventure Camp, Uisp, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Ogni anno infatti in Italia 35.000 bambini necessitano di cure palliative, ma solo una piccola percentuale di loro riceve assistenza adeguata. Per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, ma anche appellarsi alle regioni perché intervengano per favorire l’accesso dei più piccoli a queste cure, è nato il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, su iniziativa della Fondazione Maruzza. L’appuntamento al pomeriggio: dalle 17 fino a sera le scuole Crispi (via S. Giovanni Bosco 4), si animeranno di attività per grandi e bambini. L’Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino sarà presente per aiutare nella riuscita dell’evento. L’appello alle istituzioni regionali per promuovere le cure palliative pediatriche è sottoscrivibile a questo link: https://www.girocurepalliativepediatriche.it/