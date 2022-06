A Pergine la riscoperta della pala d’altare della Cappella di S. Andrea

Oggi la Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra

Cade oggi la “Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra”, proclamata dalla Provincia nel 2017 individuando come data il 14 ottobre di ogni anno. E per celebrarla, in questo anno particolare, proprio la Provincia di Trento, in collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra e la Fondazione Museo storico […]