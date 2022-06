Vento, grandine e forti temporali in arrivo sul Trentino

Maltempo, in Trentino questa sera previsti temporali intensi

Sono previsti temporali intensi questa sera, martedì 24 maggio, in Trentino. Il bollettino probabilistico per la protezione civile riporta un codice 2 – “probabilità media” -, mentre ieri era 1 (in una scala da 1 a 3). Le previsioni di Meteotrentino indicano in serata possibili rovesci e temporali in rapido movimento verso nordest. I temporali potranno […]