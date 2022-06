Da Nembia a Deggia sul Sentiero Frassati in cammino “per un mondo migliore”

Nella ricorrenza del beato Pier Giorgio Frassati, anche quest’anno Azione cattolica, Montagna Giovani e Vita Trentina propongono sabato 2 luglio una passeggiata sul Sentiero Frassati del Trentino (l’itinerario di 100 km che collega il santuario della Madonna della Grazie di Arco a San Romedio), nel tratto dal lago di Nembia al santuario della Madonna di Caravaggio di Deggia (San Lorenzo in Banale), dove il Sentiero Frassati trentino fu inaugurato nel luglio 2011.

Il programma della giornata di amicizia prevede il ritrovo alle 9 presso il parcheggio dell’oasi del lago Nembia (quota 826 metri, a un chilometro più a sud del Lago di Molveno, tra gli abitati di San Lorenzo Dorsino e Molveno) e la partenza alle ore 9.30; seguendo il Frassati (numero 613) per circa 3,5 km si arriverà a a Deggia in circa 1 ora e 10 minuti. Alle ore 11.15 presso il Santuario di Deggia, punto di incrocio anche con il Sentiero San Vili, un momento di preghiera sul tema “Per un mondo migliore”; a seguire il pranzo al sacco. Si rientra quindi a Nembia dalla strada forestale (2,5 km e circa 150 metri di dislivello). L’itinerario, non difficoltoso, è ideale per famiglie, giovani e adulti; per chi lo desidera, è possibile anche raggiungere il santuario direttamente in macchina. È gradita l’iscrizione entro giovedì 30 giugno scrivendo a azionecattolicatrento@gmail.com (lasciando anche il riferimento telefonico per un contatto diretto). Necessario abbigliamento da montagna.

Pier Giorgio Frassati, morto il 4 luglio 1925 a 24 anni di poliomielite fulminante, è stato beatificato nel 1990 da san Giovanni Paolo II con il titolo di “uomo delle otto beatitudini”. Appassionato di montagna e di sport, ha dato un esempio di gioia nell’amicizia e di gratuità nella carità che incoraggiano a farci reciprocamente “compagni di strada e custodi del Creato”. È uno dei 13 testimoni per la GMG 2023 e insegna a camminare insieme al passo dei più bisognosi, “verso l’alto”, come diceva il suo motto.