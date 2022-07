Riapre al pubblico la Torre di Piazza Duomo

La torre di Piazza Duomo riapre venerdì 29 luglio

La Torre di Piazza, a Trento in Piazza Duomo, verrà aperta al pubblico in modo permanente con nuove opportunità di visita per residenti e turisti da venerdì 29 luglio. È una convezione siglata tra Comune di Trento, proprietario dell’edificio, e Museo Diocesano Tridentino che permetterà l’apertura e le visite guidate.

Gli appuntamenti per poter accedere al monumento sono 4 al giorno e prevedono ciascuno una visita guidata della durata di un’ora. Con i suoi 45 metri d’altezza, la Torre costituisce un simbolo inconfondibile di Trento. L’accesso è da Palazzo Pretorio, prestigiosa sede del Museo Diocesano Tridentino, che espone importanti testimonianze della produzione artistica locale dal XIII al XIX secolo.

La Torre fu eretta intorno alla seconda metà del XII secolo sui resti della Porta Veronensis (I secolo d. C.) e in stretto collegamento con il Palazzo vescovile. Oltre a essere un baluardo difensivo, fu adibita a scopi amministrativi e, fino alla fine dell’Ottocento, a carcere maschile e femminile. Fondamentale punto di riferimento per tutti i cittadini, la torre regolava il vivere civile, scandendo con il suo orologio il tempo urbano e laico.

MODALITA’ DI VISITA

Le specifiche caratteristiche del percorso di salita richiedono un accesso contingentato del pubblico, che potrà visitare l’edificio solo con visita guidata e secondo turni prestabiliti: ogni giorno alle ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30.

I posti disponibili per ciascuna visita sono limitati ad un massimo di dieci partecipanti. I biglietti si acquistano solo presso la biglietteria del Museo Diocesano Tridentino il giorno stesso della visita con l’opportunità di scegliere a quale dei quattro appuntamenti partecipare. Non è possibile prenotare la visita né si possono acquistare anticipatamente i biglietti per altri giorni se non quello corrente.

La salita alla Torre si effettua solo a piedi (ascensore non presente) superando un dislivello di 156 scalini. Per motivi di sicurezza, la visita alla torre è preclusa ai bambini di altezza inferiore ad 1 metro e 20; è sconsigliata alle persone con difficoltà motorie, ai cardiopatici, agli asmatici, a chi soffre di vertigini e di claustrofobia.

I minori di 18 anni sono ammessi solo se accompagnati da un adulto. È fatto divieto di salire con borse, zaini e/o contenitori di ogni genere o forma che dovranno essere depositati presso la biglietteria. È consentito l’uso di macchine fotografiche e videocamere. La partecipazione è subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria con cui il visitatore, informato circa le caratteristiche del percorso di salita alla Torre, dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali incidenti causati da comportamenti scorretti o condizioni fisiche non adatte alla visita.

BIGLIETTI

Il prezzo è di 14 euro per l’accesso al Museo Diocesano e alla Torre, con riduzioni per gli over 65 residenti in provincia di Trento (12 euro), per i convenzionati (11 euro), per gli studenti universitari e under 26 (9 euro), per bambini fino ai 14 anni, Guest Card Trentino, Museum Pass (7 euro).