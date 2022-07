Covid-19, giovedì 28 luglio nessun decesso e 533 positivi

Covid-19, il 10 gennaio un decesso e 1.164 positivi

Si registrano un decesso in ospedale e 1.164 casi di positività nelle ultime ventiquattro ore (dati di lunedì 10 gennaio). Sono 137 le persone ricoverate in ospedale, di cui 27 in rianimazione. I tamponi analizzati sono stati poco meno di 8mila: sono stati individuati 74 casi positivi al molecolare, su 824 test effettuati, e 1-090 […]