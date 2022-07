Covid-19, domenica 31 luglio nessun decesso e 358 contagi

Il virus è ancora attivo: 8 nuovi casi in provincia

Salgono a 8 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento. Lo comunica il rapporto diffuso oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sulla situazione Covid 19 in Trentino. 3 sono i nuovi positivi con sintomi ed altri 5 sono stati individuati tramite screening, un lieve aumento che, come spiega l’Apss, ci può […]