Covid-19, lunedì 8 agosto un decesso e 97 casi

Covid-19, lunedì 1 agosto nessun decesso e 117 contagi

Non ci sono decessi per Covid-19 oggi (lunedì 1 agosto) in Trentino. Il bollettino giornaliero dell’Apss riporta 117 nuovi contagi, mentre i pazienti ricoverati sono 82 (uno in meno rispetto a ieri), di cui 2 in rianimazione, un dato che si mantiene stabile. Ieri ci sono stati 6 ricoveri e 7 dimissioni. Dei nuovi positivi, […]