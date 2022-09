Lago di Tovel, 10 milioni per la messa in sicurezza della strada

Costerà circa 10 milioni di euro l’intervento di sistemazione della strada provinciale 14 del lago di Tovel, caratterizzata da tempo da condizioni di rischio caduta massi che causano in alcune parti dell’anno la chiusura della viabilità con limiti imposti ai frequentatori e alle attività economiche.

La Provincia autonoma di Trento è riuscita a reperire i finanziamenti nazionali per dare attuazione al progetto, attingendo ai fondi statali per la tutela del rischio idrogeologico, come ha annunciato il presidente della Provincia Fugatti nella conferenza stampa al termine della seduta di Giunta a Ville d’Anaunia, venerdì 9 settembre, parlando di un’opera attesa dalla comunità e utile per assicurare l’accessibilità di un luogo di grande pregio paesaggistico e richiamo per tutto il Trentino.

La progettazione, ha aggiunto il presidente, è in corso da parte degli uffici provinciali. Nel corso del secondo semestre 2023 si potrebbero vedere i primi lavori iniziati. L’opera sarà modulare, con interventi per le diverse parti di tracciato, a seconda di quanto richiesto per la messa in sicurezza: barriere paramassi, nuove o da sostituire, e tratti in galleria artificiale.