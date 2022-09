Perugia, ordinazione episcopale di mons. Ivan Maffeis: il dono delle reliquie

Nel corso della cerimonia di consacrazione episcopale di mons. Ivan Maffeis, domenica 11 settembre nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi consegnerà in dono una teca con le reliquie del patrono di Trento san Vigilio e dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro, tre evangelizzatori cappadoci giunti in Trentino sul finire del IV secolo (inviati dal vescovo di Milano sant’Ambrogio). Trovarono il martirio in Val di Non nel 397 e per questo sono venerati come patroni insieme a Vigilio, terzo vescovo della Chiesa trentina.

L’ordinazione di mons. Maffeis nella cattedrale di Perugia, anche grazie al dono delle reliquie, contribuisce a stabilire, di fatto, una sorta di gemellaggio tra le Chiese di Perugia e di Trento.