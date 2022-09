Oggi al via i Mondiali Gran Fondo UCI, quello che c’è da sapere su gara e viabilità di giovedì 15 settembre

L’attesa è finita: con oggi, giovedì 15 settembre, hanno inizio a Trento i Campionati Mondiali Gran Fondo UCI, che animeranno le strade cittadine e quelle del Monte Bondone fino a domenica 18 settembre. Sono 561 i partenti nella prova cronometro individuale, il primo appuntamento dell’atteso evento iridato che avrà inizio alle ore 9:00 nel quartiere Le Albere, a due passi dal celebre MUSE – Museo delle Scienze.

Il capoluogo trentino è pronto ad accogliere gli oltre 2000 atleti provenienti da 60 paesi e i circa 1500 accompagnatori accreditati, che hanno raggiunto Trento per partecipare e assistere all’evento che assegnerà le ambite maglie iridate. Saranno circa 300 le persone impegnate, fra professionisti e volontari, all’interno dello staff dell’evento nel corso della settimana. Non da meno è il supporto dimostrato dal Comune di Trento, dalle forze di polizia locale e delle numerose associazioni volontarie che saranno presenti per tutta la durata delle competizioni lungo i percorsi, a tutela della sicurezza degli atleti e della convivenza tra l’evento sportivo e le attività del territorio.

La prova a cronometro mondiale si disputerà su un percorso di 19,6 Km, interamente pianeggiante, con partenza e arrivo in Piazza delle Donne Lavoratrici, nel quartiere Le Albere. Dopo aver affrontato alcune curve tecniche e rotonde in uscita dalla città, gli atleti troveranno lunghi rettilinei adatti agli specialisti in grado di sviluppare alte velocità. Sarà l’atleta tedesca Maria Zander, rappresentante della categoria donne 70-74, a indossare il numero 1 e dare ufficialmente inizio ai Campionati Mondiali Gran Fondo UCI alle ore 9.00. Le partenze degli atleti delle varie categorie si susseguiranno ogni 30 secondi in una doppia sessione, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

Le modifiche alla viabilità saranno: dalle 8.45 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 16.45: divieto di transito e sosta in corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90, strada provinciale 21 via della Gottarda, via Nazionale, via San Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Jedin, via Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via Olivetti.

La chiusura delle strade implica il blocco della circolazione negli abitati di Ravina, Romagnano, Mattarello e nella parte sud della città (via Degasperi) nelle fasce orarie indicate. È garantito il trasporto scolastico e vengono modificati i percorsi del trasporto pubblico urbano. Fuori dalle fasce orarie il traffico non subisce limitazioni sia per quanto riguarda la circolazione che il trasporto pubblico.

La tangenziale sarà sempre percorribile ma non potranno essere utilizzati gli accessi e le uscite numero 1 (Mattarello), 3 (Ponte di Ravina-via Al Desert) 4 (Sanseverino- Jedin). Durante le fasce orarie di chiusura ci saranno disagi per le attività produttive e artigianali di Ravina e Mattarello e via Degasperi che non potranno essere raggiunte. Sempre dalle 8.45 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 16.45 sarà sospeso il servizio di trasporto pubblico urbano per Ravina, Romagnano, Mattarello e per la parte della città interessata dal percorso (via Degasperi). Il Crm di Mattarello rimane chiuso nella giornata di giovedì 15 settembre.

I parcheggi in via Sanseverino e il parcheggio di via Bartali saranno chiusi al pubblico e a disposizione del Comitato organizzatore dell’evento, il primo solo nella giornata di domenica 18 settembre, il secondo dal 15 al 18 settembre. Rimangono disponibili i parcheggi Ex Italcementi (accessibile da Lung’Adige San Nicolò vicino alla Motorizzazione utilizzando la bretella 5 della Tangenziale), Canestrini, Monte Baldo ed ex Zuffo (accessibile da via Doss Trento o dalla Rotatoria di via Berlino). Analoghi provvedimenti saranno adottati nelle zone interessate dalle installazioni e in particolare nella zona di accredito di partenza e arrivo delle gare.

Trasporto pubblico. Durante le giornate di svolgimento dei campionati saranno adottati provvedimenti di variazione o sospensione anche delle corse del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, secondo la programmazione di Trentino Trasporti. Tutti i provvedimenti adottati possono essere consultati sul sito di Trentino Trasporti e sulle app dedicate.

Per garantire un ulteriore strumento di contatto e di informazione per la cittadinanza, dal 12 settembre dalle 7.15 alle 18.45 sarà attivo presso la centrale operativa della polizia locale (di Trento) il numero telefonico dedicato 0461 889400, che affiancherà l’Ufficio relazioni con il pubblico (del Comune di Trento) (0461/884453 884005 – numero verde 800 017615) per rispondere alle domande di cittadini e imprese.