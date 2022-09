Anche in Trentino lo sciopero delle bollette del Codacons

Caro-bollette, le nuove misure della Provincia in aiuto alle famiglie

Sono 25 i milioni di euro per aiutare le famiglie trentine in difficoltà per via dei recenti rincari delle bollette messi in campo dalla Giunta provinciale, che in mattinata ha assunto in via preliminare una delibera su proposta del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Le famiglie potenzialmente interessate in Trentino sono tra […]