Scuola dell’infanzia, lunedì aprono le iscrizioni per l’inserimento a gennaio 2023

Diventare soccorritori, scadono il 31 agosto le iscrizioni per entrare nel Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino

Scadono il 31 agosto le domande per entrare a far parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino. “Per entrare a far parte della nostra organizzazione – spiega il Soccorso Alpino – bisogna innanzitutto essere dei buoni alpinisti e conoscere il territorio provinciale. Ogni anno viene organizzata una ‘selezione tecnica d’ingresso’, dove i candidati devono […]