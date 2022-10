Covid-19, giovedì 6 ottobre nessun decesso e 804 casi

Non ci sono decessi in Trentino per Covid-19 giovedì 6 ottobre, aumentano i ricoveri

Non c’è nessun decesso in Trentino per Covid-19 giovedì 6 ottobre. I nuovi casi sono 804, riporta l’Apss: di questi 9 sono stati rilevati al molecolare (su 176 test effettuati) e 795 all’antigenico (su 3032 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Aumentano i ricoveri: in ospedale ci sono 79 pazienti per Covid-19, di cui 5 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri e 10 dimissioni. Il contagio per classi d’età: 6 tra 0-2 anni; 2 tra 3-5 anni; 12 tra 6-10 anni; 11 tra 11-13 anni; 18 tra 14-18 anni; 178 tra 19-39 anni; 313 tra 40-59 anni; 123 tra 60-69 anni; 90 tra 70-79 anni; e 51 di 80 anni e oltre. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.256.835 (di cui 428.978 seconde dosi, 341.233 terze dosi e 35.620 quarte dosi).