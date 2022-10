Covid-19, martedì 11 ottobre nessun decesso e 1.142 casi

Non c’è nessun decesso in Trentino oggi, martedì 11 ottobre, per Covid-19. Sono invece 1.142 i nuovi casi positivi emersi nelle ultime 24 ore, riporta l’Apss. La situazione negli ospedali è stabile e vede 87 pazienti ricoverati, di cui 2 in rianimazione: 14 i ricoveri registrati ieri a fronte di altrettante dimissioni. La quasi totalità dei contagi (1.131) è stata individuata dall’antigenico (su 4.625 test effettuati), mentre 11 casi sono stati individuati dal molecolare (su 266 test). I molecolari confermano poi 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il contagio per classi d’età: 9 di 0-2 anni; 4 di 3-5 anni; 15 di 6-10 anni; 17 di 11-13 anni; 17 di 14-18 anni; 211 di 19-39 anni; 436 di 40-59 anni; 193 di 60-69 anni; 150 di 70-79 anni; e 90 di 80 o più anni. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.258.942, di cui 429.012 seconde dosi, 341.399 terze e 37.521 quarte dosi. I nuovi guariti sono 1.214 per un totale di 214.234 da inizio pandemia.