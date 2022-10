Covid-19, domenica 23 ottobre nessun decesso e 314 casi

Covid-19, giovedì 6 ottobre nessun decesso e 804 casi

Non c’è nessun decesso in Trentino per Covid-19 giovedì 6 ottobre. I nuovi casi sono 804, riporta l’Apss: di questi 9 sono stati rilevati al molecolare (su 176 test effettuati) e 795 all’antigenico (su 3032 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Aumentano i ricoveri: in ospedale ci […]