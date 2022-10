Arriva l’ultimo weekend di DiVin Ottobre, tanti gli appuntamenti dell’autunno trentino

Con la fine del mese, arriva al suo termine anche DiVin Ottobre, la rassegna di eventi organizzati dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per celebrare l’autunno, i suoi colori e i suoi sapori, ma prima c’è il tempo di un ultimo fine settimana denso di appuntamenti, con in programma anche una tappa storica: la Sagra della Ciuìga di San Lorenzo Dorsino.

Come ogni fine settimana, venerdì 28 ottobre, alle ore 10.00, si rinnova l’appuntamento con I dintorni del Marzemino a Isera, itinerario tra colline del territorio con soste di degustazione sia presso i vigneti che nella vinoteca di Cantina d’Isera, accompagnate da specialità gastronomiche. La quota di partecipazione è di 20 euro; gratuita fino a 18 anni. È richiesta la prenotazione entro la mattinata di giovedì 27 ottobre contattando la Cantina d’Isera al numero 0464 433795 o via mail a vinoteca@cantinaisera.it.

Sempre venerdì 28 ottobre, alle ore 16.30, le Cantine Mezzacorona Rotari a San Michele all’Adige aspettano tutti gli amanti delle bollicine per Doc&Dop, una speciale visita guidata presso che percorre la storia di una bottiglia di spumante Trentodoc, con degustazione finale guidata di tre calici in abbinamento a finger food. La quota di partecipazione è di 20 euro (10 euro per gli under 18 anni) ed è richiesta la prenotazione entro le 12.00 del 28 ottobre chiamando il numero 0461 616300/1 o scrivendo a visite@mezzacorona.it .

Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre, dalle 9.00 alle 16.00, Borgo dei Posseri di Ala, ospita invece Enotour d’autunno: passeggiata libera tra i vigneti del podere con soste di degustazione presso le quattro isole enogastronomiche allestite lungo il percorso. La quota di partecipazione è di 30 euro, comprensiva di proposta food degustazione libera dei vini aziendali, e va prenotata contattando l’azienda al numero 0464 671899, via mail a info@borgodeiposseri.com o sulla pagina dedicata del sito borgodeiposseri.com/enotour.

E ancora, nelle stesse tre giornate, alle ore 14.00, torna anche Divin Trekking presso la Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige: una passeggiata tra i vigneti alla scoperta di storia e cultura del territorio, con finale enogastronomico in enoteca. La quota di partecipazione è di 35 euro; gratuita fino a 18 anni. È richiesta la prenotazione 48 ore prima della data prescelta, telefonando allo 0461 662672 o scrivendo a vinoteca@endrizzi.it.

Domenica 30 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo organizza nuovamente Foliage e sapori della Vallagarina, ovvero una passeggiata guidata nei boschi con partenza da Brentonico, seguita da pranzo tipico. La quota di partecipazione è di 30 euro per adulti; prezzo per bambini su richiesta. Per info e prenotazioni, contattare l’Apt al numero 0464 430363 o scrivere a info@visitrovereto.it.

Ma ottobre non può chiudere senza la tradizionale Festa della Ciuìga di San Lorenzo Dorsino, al via sabato 29 ottobre e in programma fino a martedì 1 novembre. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di San Lorenzo in Banale in collaborazione con APT Dolomiti Paganella e con il Comune, è tutto incentrato sulla valorizzazione e la celebrazione del tipico salume locale, presìdio Slow Food, a base di maiale e rape. Durante la quattro giorni, si alterneranno quindi degustazioni, mercatini, rassegne musicali e teatrali.

La manifestazione “DiVin Ottobre” è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto di Trentino Marketing nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, la collaborazione de La Trentina, che propone le sue mele in omaggio durante alcune iniziative, ed il supporto di Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Il programma, weekend dopo weekend, è disponibile sul sito tastetrentino.it/divinottobre e sui canali social della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.