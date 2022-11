Mondiale per Club 2022, ecco il calendario della Trentino Itas

Mondiale per Club 2021, parte bene la Trentino Itas: il 3-0 sugli iraniani del Foolad

Inizia con una bella vittoria il Mondiale per Club 2021 per la Trentino Itas, subito a segno per 3-0 al Ginasio Poliesportivo Divino Braga sugli iraniani del Foolad Sirijan. Un risultato che proietta i gialloblù immediatamente in testa alla classifica della Pool B della prima fase in coppia con il Sada Cruzeiro e che, al […]