Valsugana, lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria. I sindacati: “Problema usura non verrà risolto”

La fibra ottica è arrivata a Scurelle, Grigno, Ospedaletto e Castello Tesino

Scurelle, Grigno, Ospedaletto e Castello Tesino sono i nuovi comuni delle aree bianche – periferiche – del Trentino che, da fine marzo 2022, possono beneficiare della connettività in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). In totale, la fibra ha raggiunto 3.115 nuove unità abitative ed è a disposizione di 5.416 utenti. Anche nel 2022 […]