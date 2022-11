Il Natale delle Pro Loco trentine, ecco le iniziative da Dro a Bosentino

Faedo. Foto Pro Loco

Le Pro loco trentine sono già al lavoro per organizzare momenti piccoli o grandi di intrattenimento e festa in tutta la provincia.

Oltre 70 gli eventi già in calendario, destinati a crescere nelle prossime settimane: non solo mercatini, ma una grandissima varietà di iniziative, dalle rassegne di presepi ai concerti, dai laboratori per i piccoli agli spettacoli teatrali, dagli allestimenti di presepi a grandezza naturale fino al presepe vivente “contemporaneo”.

Gli eventi di questo periodo assolvono in primo luogo alla funzione di dare calore alla propria comunità, promuovendo iniziative che coinvolgono in prima persona gli abitanti del paese (basti pensare ai presepi viventi o agli allestimenti di natività sulle finestre, o alle feste di Capodanno in piazza) e che non dimenticano nessuno, né gli anziani (serate di liscio, spettacoli dialettali…) né i più piccoli (innumerevoli le feste di Santa Lucia o di San Nicolò e della Befana).

Per un elenco completo delle iniziative di Natale, in continuo aggiornamento, potete consultare il sito www.unplitrentino.it

LA PRO LOCO DRO SANT’ANTONIO

La Pro Loco Dro Sant’Antonio festeggia i suoi 102 anni. I festeggiamenti inizieranno sabato 10 dicembre con una serata a teatro con la Filodrammatica San Genesio di Calavino e l’Associazione Oasi Valle dei Laghi, con l’obiettivo di portare gli spettatori nel mondo della commedia dialettale trentina.

Domenica 11 dicembre si entrerà nel cuore delle celebrazioni con la Santa Messa di ringraziamento a Sant’Antonio presso la chiesa parrocchiale e con la lettura del primo atto costitutivo della Pro Loco, redatto da don Vito Casari. E poi via di festeggiamenti per queste 102 candeline, che si inseriscono nel periodo più bello dell’anno in cui l’aria profuma di festa e l’atmosfera è carica di attesa.

Lunedì 12 dicembre si entra infatti nel vivo dell’atmosfera natalizia: nella notte di Santa Lucia, nella suggestiva ambientazione della seicentesca chiesa di Sant’Antonio, assisteremo all’accensione dei presepi, nati dalla creatività e dalla fantasia di alcuni artisti locali.

Sabato 17 dicembre, infine, tuffo nella storia del Novecento della comunità di Dro con la presentazione e lo spettacolo tratto dal libro di Vilma Calzà Vite di miniera.

PRO LOCO BOSENTINO

La manifestazione Artigiani a Bosentino ha raggiunto la sua 21° edizione: un bel traguardo per il tradizionale mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco di Bosentino con il supporto dell’Apt Alpe Cimbra e del Comune di Altopiano della Vigolana.

Il palazzetto di Bosentino vestito a festa per l’occasione, dall’8 all’11 dicembre diventerà una colorata e movimentata vetrina dell’artigianato di qualità, rappresentato da 24 espositori. Artigiani e hobbisti, principalmente provenienti dall’altopiano, sono scelti con grande cura per i loro prodotti di altissima qualità realizzati rigorosamente a mano. E’ proprio questo l’elemento vincente del mercatino di Bosentino, che lo differenzia da tutti gli altri: i visitatori possono passare di bancarella in bancarella, non solo ammirando gli oggetti esposti ma incontrando personalmente chi ha ideato e ‘dato vita’ a pezzi davvero unici. Si va dai bijoux agli oggetti di cucito e al ricamo, dalle creazioni in legno alle bellissime ceramiche.

PRO LOCO CANAL SAN BOVO

Dopo 14 anni, rivive a Zortea la magia del Presepe Vivente: una lunga tradizione, abbandonata nel 2008 che quest’anno torna notevolmente ampliata grazie al lavoro della Pro Loco di Prade Cicona Zortea, con la collaborazione delle altre Pro Loco del Vanoi (Canal San Bovo, Caoria, Ronco).

Il piccolo e suggestivo borgo del Vanoi diventa teatro di un vero e proprio spettacolo a cielo aperto, ambientato nella suggestiva scenografia di un anfiteatro naturale, immerso nel silenzio e nel buio, con tutta l’illuminazione pubblica spenta e il traffico interrotto. Qui, con un magistrale lavoro di regia, prenderanno vita una decina di episodi della storia della nascita di Gesù, dalla discesa dell’angelo dell’annunciazione, al viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, la nascita del Bambino, l’adorazione dei pastori, fino all’arrivo dei Re Magi alla capanna. Il tutto arricchito da spaccati della vita quotidiana del tempo in Palestina: le viuzze della cittadina con le botteghe degli artigiani, gli animali e i bambini per le strade.

PRO LOCO FAEDO

Prenderà il via sabato 3 dicembre la 7° edizione di “Faedo, il paese del presepe”, un mese che vedrà il paese trasformarsi nel più grande presepe del Trentino con più di ottanta statue a grandezza naturale. L’installazione, realizzata dalla Pro Loco di Faedo e diffusa lungo le vie del centro storico, tra avvolti e portici, rappresenterà un’edizione rinnovata rispetto agli anni scorsi, con la rivisitazione di alcune scene che raffigurano persone intente a vivere la vita di un tempo.

Questa particolare installazione diventa un tutt’uno con i vari angoli del paese che danno così la sensazione di essere dentro ad un grande presepe. Il legame con le tradizioni è un aspetto che caratterizza il paese di Faedo che riesce sempre a mantenere un forte legame con esse.

Il presepe sarà visitabile h24, poi in alcune date il paese verrà animato dal Mercatino della Stella e da eventi per famiglie.

Il “Mercatino della Stella” propone prodotti artigianali realizzati a mano e prodotti del territorio (nei sabati e domeniche dalle 10 alle 18). Esso verrà allestito negli spazi privati a piano terra delle case del centro storico e anche in casette in legno, andando così a creare un “Villaggio del Natale” in spazi all’aperto. Durante i fine settimana saranno aperte anche due “Casette del Natale”, gestite dalle associazioni di Faedo, che proporranno vin brulè, the caldo, strauben, panini e molto altro.

Ricco il calendario con esibizione di cori, musica itinerante che accompagnerà tutte le domeniche.

Da segnalare domenica 18 alle ore 15.30 uno spettacolo per bambini di “Magico Camillo” e domenica 26 un laboratorio dedicato alle antiche miniere

PRO LOCO LUNDO

Nei giorni 26, 27 e 28 dicembre dalle 16.30 alle 20.30 il borgo di Lundo si anima accogliendo nelle sue strade e tra le sue case un presepe vivente contemporaneo organizzato dalla Pro Loco di Lundo. Un presepe reso speciale dall’unione tra la storia e il presente. Presepe vivente contemporaneo “Shalom” è il titolo della manifestazione che al suo interno ospita oltre ai vecchi mestieri e le comparse in costume, una rappresentazione teatrale della Natività. Si potrà quindi visitare in autonomia il borgo, arricchito delle bellissime scene del Presepe (dalle 16.30 alle 20.30) e anche assistere alla piece teatrale, che si svolgerà ogni mezz’ora dalle 17.00 alle 20.00: uno spettacolo del tutto originale, a cura del Collettivo Clochart, che trasforma la Natività in un “presepe” dei giorni nostri. Non mancano le arpe della scuola musicale e i cori di montagna, e due locande per accogliere i più golosi e infreddoliti. Il tema ” contemporaneo” scelto per quest’anno è l’acqua, come risorsa, vita, ma anche portatrice di eventi climatici sempre più critici. Attraverso un video mapping, l’acqua diventa presenza reale all’interno del presepe. In quest’ottica ecco l’Ecomuseo della Judicaria propone “Voci nell’acqua“, un percorso guidato con tre repliche giornaliere alle ore 18.00, 19.00 e 20.00. (ingresso libero con ritrovo all’info point in piazza – per info 379 231 0599).

Il presepe si raggiunge utilizzando il bus navetta gratuito con partenza da Ponte Arche-Piazza del Municipio e da Dasindo-Piazzale Copag, dalle 16.20 alle 21.00.