“Iniqua e socialmente pericolosa”. Anche in Trentino il 14 dicembre è sciopero contro la finanziaria nazionale

Gli acconciatori trentini contro l’obbligo di Green pass per i servizi: “Norme frutto di poca conoscenza”

A partire da ieri, giovedì 20 gennaio, è entrata in vigore la norma che ha reso obbligatorio, in base all’ultimo DL del Governo Draghi, il possesso almeno del Green Pass base per accedere ai servizi alla persona. La novità ha però suscitato le critiche, oltre che dei non vaccinati, anche degli acconciatori di CNA del […]