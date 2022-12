Sicurezza, firmato il Protocollo d’Intesa della Provincia di Trento

“Città Rifugio”, a Trento un incontro sulla tutela dei diritti umani e di chi li difende

Giovedì 16 dicembre, alle ore 17.45, l’Aula 20, al 2° piano del Palazzo del dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento, in via Verdi 26, ospiterà l’incontro pubblico “Città Rifugio: Trento, Padova e Verona per un nuovo modello di tutela dei diritti umani e di chi li difende“. Promosso da Yaku e Centro Studi Difesa Civile, […]