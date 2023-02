Elly Schlein sarà a Trento giovedì 9 febbraio

Trento, si presenta lo Sportello Antidiscriminazioni

È stato presentato ieri, 23 novembre, presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro a Trento lo Sportello Antidiscriminazioni di Trento, importante tassello sul territorio del progetto europeo INGRiD, Intersecting Grounds of Discrimination in Italy, promosso dal Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI) in collaborazione con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani […]