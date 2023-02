Doss Trento al buio per “M’illumino di meno”

Una suggestiva foto aerea del Doss Trento. Foto © Gianni Zotta

Niente luci per il Doss Trento giovedì 16 febbraio. Il Comune di Trento aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con la trasmissione “Caterpillar”.

Nelle mense e nei nidi scolastici, inoltre, giovedì il menu sarà completamente vegetariano, a base di cereali, legumi e verdura. In occasione della giornata del 16 febbraio, il Comune ha ricordato anche le iniziative messe in campo per diffondere l’uso di pannelli fotovoltaici e la presenza di ciclabili in città.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Nel triennio 2023-2025 sui nuovi uffici comunali in via San Giovanni Bosco saranno installati i pannelli fotovoltaici, che avranno una potenza di 60 kWp (60 mila kWh anno di energia prodotta, 31,8 tonnellate di Co2 risparmiata).

Alla facoltà Ex-lettere (progetto InCube) i pannelli avranno una potenza di 20 kWp (20 mila kWh anno; 10,6 tonnellate di Co2 risparmiati). Inoltre ai fini del riscaldamento/raffrescamento sarà sfruttata anche la geotermia.

All’ex mensa Santa Chiara (Urban center-Centro giovani) i pannelli fotovoltaici avranno una potenza di 25 kWp (25 mila kWh all’anno di energia prodotta; 13,25 tonnellate di Co2 evitata).

Al nido Orsetto Pandi, i pannelli fotovoltaici avranno 22 kWp di potenza (22 mila kWh anno di energia prodotta, 11,66 tonnellate di Co2 evitata). La riqualificazione degli spogliatoi e degli spazi di servizio delle piscine Manazzon prevede l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza pari a 57 kWp (57 mila kWh anno di energia; 30,21 tonnellate di Co2 evitata).

La sala del commiato laico prevede pannelli fotovoltaici con potenza pari a 19,6 kWp (19.600 kWh anno di energia; 10,39 tonnellate di Co2 evitata). Nel corso di quest’anno saranno installati pannelli anche all’Azienda forestale di via Ghiaie (15,2 kWp di potenza, 15.200 kWh di energia all’anno, 7,6 tonnellate di Co2 risparmiata) e alla scuola elementare di Mattarello in corso di ampliamento (19,68 kWp di potenza, 19.680 kWh ora di energia all’anno, 10,4 tonnellate di Co2 risparmiata). Grazie a queste nuove installazioni, l’energia prodotta in un anno sarà equivalente a circa 240 mila kWh, la Co2 evitata sarà pari a 125 tonnellate.

Negli anni scorsi l’Amministrazione comunale ha installato pannelli fotovoltaici in tanti altri edifici, dalle scuole ai centri civici, dai nidi d’infanzia alla casetta del parco di Canova, dalle mense agli uffici di via Maccani, per una superficie pari a 1.335 metri quadrati e una produzione di energia che supera abbondantemente i 200 mila kWh. Da segnalare anche l’ammodernamento tecnologico dei parcometri a cura di Trentino Mobilità: già iniziato lo scorso anno, prevede l’installazione di 150 dispositivi di ultima generazione, alimentati a energia solare, in grado di collegarsi con la centrale e garantire i pagamenti con carte.

PISTE CICLABILI

Ci sono novità pure in tema di piste ciclabili. Nel territorio comunale oggi i percorsi riservati alle biciclette si estendono per circa 73 chilometri. Ma il dato è destinato ad avvicinarsi a quota 80 chilometri grazie a 10 ulteriori tracciati: si tratta delle ciclabili in via Perini, in via Grazioli, in viale Bolognini, in via Santa Croce, tra via Ghiaie e via Sanseverino, da Piedicastello al parco ex Michelin, in via San Martino (nord), da via Salè a via alla Cros (Povo-Villazzano), tra via Trener, via Centochiavi e il parco di Melta. In tutto sono sei chilometri che ampliano la rete cittadina migliorando i collegamenti tra i quartieri. L’investimento ammonta a 6,5 milioni di euro cofinanziati dal Pnrr con 1,7 milioni di euro.