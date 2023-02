Il parcheggio presso l’Autosilo Buonconsiglio si può pagare con il Telepass

È ora possibile pagare il parcheggio all’Autosilo Buonconsiglio a Trento, in via Francesco Petrarca, tramite il dispositivo Telepass. In questo modo si potrà entrare e uscire dal parcheggio senza biglietto, fila alla cassa o contanti, sarà necessario solamente individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica Telepass, e attendere che la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi.

“Con l’avvio del servizio presso l’Autosilo Buonconsiglio a Trento, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con Trentino Mobilità S.p.a.– ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass – La struttura si aggiunge agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.

Per diventare un partner convenzionato con Telepass, è possibile inviare la richiesta nel form disponibile su www.telepass.com