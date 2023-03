“DiVinNosiola”, l’appuntamento che celebra il rinomato vitigno della Valle dei Laghi

Da giovedì 30 marzo a sabato 8 aprile si terrà la dodicesima edizione DiVinNosiola, manifestazione volta a scoprire la tradizione viticola-enologica del territorio della Valle dei Laghi, così da valorizzare i luoghi da cui nascono queste eccellenze conosciute e apprezzate a livello mondiale.

Protagonisti l’uva Nosiola autoctona trentina, il Vino Santo Trentino DOC (Presidio Slow Food) e le grappe di Nosiola e di vinaccia di Vino Santo, che delizieranno gli appassionati attraverso diverse iniziative, dalle proposte culturali alle degustazioni in cantina e menu tematici, fino ai trekking nella natura tra la Valle dei Laghi e la città di Trento. “La cultura enogastronomica del nostro ambito è da sempre una vera e propria ricchezza che attraverso eventi e momenti dedicati vogliamo esaltare e far conoscere a tutti gli ospiti nazionali e internazionali che si recano sul territorio. Grazie alle proposte culturali, alle degustazioni in cantina e ai trekking durante DiVinNosiola, sia i residenti che gli ospiti potranno scoprire non solo il nostro patrimonio enologico ma anche le peculiarità territoriali che la Valle dei Laghi offre”, ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

La manifestazione presenta diversi appuntamenti dislocati sul territorio, organizzati dal Consorzio Turistico Valle dei Laghi e dall’associazione Vignaioli Vino Santo Trentino Doc, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e la collaborazione di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., il Consorzio Vini del Trentino, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, il Palazzo Roccabruna di Trento e Casa Caveau Vino Santo.

Tra i diversi appuntamenti, il momento clou sarà il rito della spremitura del Vino Santo Trentino DOC, che si terrà venerdì 31 marzo alle 15.30 all’Azienda Agricola Francesco Poli, a Santa Massenza, a cura dei Vignaioli del Vino Santo Trentino con la Confraternita della Vite e del Vino. Il rito della spremitura, occasione di incontro e condivisione, rappresenta uno tra i momenti simbolicamente più importanti, che si svolge in occasione della Settimana Santa e che segna il passaggio dall’appassimento sulle arèle (appositi graticci) alla vinificazione. La partecipazione all’evento è gratuita e senza prenotazione.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina dedicata: www.gardatrentino.it/eventi/ divinnosiola