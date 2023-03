A Rovereto domenica 26 marzo gara di orienteering con gli scout Agesci

Una manifestazione agonistica di orienteering si svolgerà domenica 26 marzo a Rovereto. L’occasione per riscoprire questa disciplina è stata offerta dalle feste per il centenario del gruppo scout Agesci Rovereto 1 che ora, assieme all’A. D. Trento Orienteering, organizza la prima prova “Coppa del Trentino Sprint 2023”.

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rovereto, si svolgerà nel centro storico della Città della Quercia lamattina di domenica 26 marzo, a partire dalle 10, con ritrovo presso il Palazzetto dello sport “Angelo Marchetti” di Rovereto.

Sono iscritti alla gara nella categoria “Elite maschile e femminile” atleti della nazionale italiana e della nazionale finlandese che stanno svolgendo in queste settimane un campo di allenamento in previsioni dei campionati europei di ottobre, che si svolgeranno in Veneto. Oltre a loro sono annunciati atleti dalla Polonia, Svezia, Svizzera e Francia.

In tutto sono previsti circa 300 concorrenti al via, divisi per fascia di età e sesso a partire dai 10 fino ai 70 anni di età. Per chi volesse provare lo sport dell’orienteering l’iscrizione è libera e può essere fatta sul posto fra le 8.30 e le 10. I percorsi variano fra i 2 e i 5 km e possono essere fatti con il ritmo che ogni concorrente o famiglia ritiene. Le premiazioni si svolgeranno attorno alle 12.30.