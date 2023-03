A Ziano e a Carano la raccolta alimentare promossa dalla Caritas

Sabato 1 aprile, promossa dalla Caritas trentina, con l’adesione di Avisio alimentare, sarà la giornata dedicata alla raccolta di viveri e materiali di prima necessità per dare un aiuto ai nuclei familiari in difficoltà.

Dopo il rallentamento causato dalla pandemia ha avuto un forte incremento, negli ultimi anni, l’attività promossa da Avisio solidale, un’organizzazione di volontariato attiva in Fiemme, Fassa e alta val di Cembra. Ogni giorno i furgoncini di Avisio alimentare fanno tappa nei negozi e negli esercizi alberghieri che hanno aderito al progetto e raccolgono il cibo portandolo nei centri di raccolta, dove viene selezionato e distribuito in pacchi, consegnati poi alle famiglie. L’attività del gruppo di volontari è incentrata sulla sensibilizzazione della popolazione, soprattutto dei giovani, nella lotta allo spreco alimentare.

A tale proposito è stato notevole il riscontro che, in Fiemme, ha avuto il concorso rivolto alle scuole e promosso da Trentino Solidale in collaborazione con Coldiretti sullo spreco alimentare. Ben 7 sulle 20 classi premiate sono infatti di Fiemme. Durante l’incontro i soci sono stati concordi nel ritenere strategico rafforzare il rapporto con le giovani generazione, sensibilizzando soprattutto i ragazzi in età scolare.

È proprio in questo contesto che sabato 1 aprile, nelle cooperative di Carano e Ziano, gruppi di ragazzi delle parrocchie di Fiemme attiveranno la raccolta che sarà poi destinata all’opera della Caritas, di Trentino solidale e della cooperativa “Strada Nova”. Anche i volontari di Avisio solidale saranno presenti all’iniziativa, garantendo il trasporto dei generi raccolti presso i punti di distribuzione.

L’iniziativa, in partenza da quest’anno, potrà essere ripetuta anche in quelli prossimi, rafforzando la collaborazione tra gruppi che operano in diversi contesti per la promozione e l’integrazione sociale.