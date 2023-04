A Palazzo Trentini l’installazione Uni_versa, realizzata da bambini e giovani affetti da autismo

Trento, il 6 gennaio il coro Altreterre si esibirà nella chiesa di San Lorenzo

Nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio, il Coro Altreterre proporrà un concerto nella chiesa di San Lorenzo. L’esibizione, promossa dalle comunità religiose che accolgono i migranti in Trentino, inizierà alle 20.30. L’ingresso è gratuito. Le eventuali donazioni sosterranno il Centro Astalli di Trento nella gestione dei dormitori per richiedenti asilo senza dimora delle ex scuola Bellesini […]