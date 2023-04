25 aprile, il calendario degli eventi a Trento

Circonvallazione, c’è il protocollo d’intesa per “mitigare il più possibile” l’impatto dei cantieri

Un “focal point” per il monitoraggio ambientale e per il monitoraggio geo-strutturale, degli interventi di mitigazione per ridurre l’inquinamento acustico e la diffusione della polvere e un monitoraggio delle vibrazioni in corso d’opera. Questi sono solo alcuni dei punti del protocollo d’intesa per la condivisione delle modalità organizzative dei cantieri della Circonvallazione ferroviaria di Trento; […]