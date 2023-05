“Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci: due di noi”. Si inaugura il murale al liceo da Vinci

Si può già ammirare da qualche giorno, sulla facciata del muro del Liceo da Vinci di Via Madruzzo, ma il murale “Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci: due di noi“, realizzato dal writer trentino Mattia, in arte Deficit Dell’Ättenzione, sarà ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di martedì 9 maggio alle ore 16 nell’aula magna del Liceo. L’opera, terminata la scorsa settimana, è un omaggio proposto dal Tavolo Street Art Trento per ricordare i due ragazzi che nel marzo del 1978 vennero assassinati a Milano con otto colpi di pistola da un gruppo di militanti di estrema destra.

Il contest, bandito a marzo e rivolto ad artisti under 35, prevedeva la creazione di un murale ispirato alla ricerca e ai 21 bozzetti realizzati dagli studenti del liceo da Vinci e del liceo Vittoria, capace di integrarsi con le due opere già presenti e rispettare il valore storico del muro. Alla selezione del vincitore, conclusasi il 26 aprile, hanno partecipato gli studenti coinvolti nel progetto e alcuni componenti del Tavolo Street Art, tra cui la dirigente del servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili e una rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

Il progetto si è posto in un’ottica di continuità con le esperienze di confronto e riflessione sul contesto storico, urbanistico e sociale della città. Avviate negli scorsi anni proprio sul muro di cinta del liceo da Vinci con il coinvolgimento degli studenti del liceo Vittoria, avevano portato alla realizzazione di due precedenti opere intitolate “La linea rossa – who are you?” e “Noi – il muro si apre”.

Grazie a quest’ultima iniziativa, i ragazzi hanno potuto conoscere la storia di due importanti figure che ancora oggi insegnano a generazioni di ragazzi il valore dell’impegno sociale e politico, ragionando sui riflessi che la memoria produce nelle generazioni future. L’approfondimento sulla vita dei due giovani è nato a partire dall’idea che fossero due di loro e ha permesso di mettere in luce non solo la capacità di Tinelli e Iannucci di leggere la realtà, ma anche la loro volontà di contribuire a migliorarla.

All’evento saranno presenti il sindaco Franco Ianeselli e la mamma di Fausto Tinelli.