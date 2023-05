Università, venerdì 12 maggio in piazza Fiera la cerimonia di laurea

Si terrà in piazza Fiera la cerimonio di laurea. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio alle 11. Dopo i saluti istituzionali, interverrà la prorettrice vicaria, Paola Iamiceli, e ci sarà la testimonianza di Simone Masè, laureato in Economia e Commercio nel 1996 e attuale general manager del Gruppo Lunelli.

La cerimonia è giunta alla sua tredicesima edizione, ed è organizzata dall’Università di Trento in collaborazione con la Provincia di Trento e con il Comune di Trento.

A salire sul palco saranno innanzitutto i e le dieci migliori dottori e dottoresse di ricerca dell’anno solare 2021/2022 in Matematica; Materials, Mechatronics and Systems Engineering; Le forme del testo; Fisica; Studi internazionali; Cognitive and Brain Sciences; Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee; Sociologia e Ricerca sociale; Studi giuridici comparati ed europei; Ingegneria civile, ambientale e meccanica.

Poi le pergamene andranno a chi ha conseguito la laurea triennale da settembre 2022 ad aprile 2023 al Centro Agricoltura Alimenti Ambiente e nei dipartimenti di: Biologia cellulare, computazionale e integrata; Economia e Management; Fisica; Ingegneria civile, ambientale e meccanica; Ingegneria e Scienza dell’Informazione; Ingegneria industriale; Lettere e Filosofia; Matematica; Psicologia e Scienze cognitive; Sociologia e Ricerca sociale; Facoltà di Giurisprudenza (CEILS – Comparative, European and International Legal Studies).

A consegnare i diplomi sarà Paola Iamiceli, prorettrice vicaria, assieme a Paola Venuti, prorettrice alla didattica. Iamiceli, infine, concluderà la cerimonia con la proclamazione a cui seguirà il lancio di feluche e tocchi, i cappelli tipici di dottorato e di laurea.

Sarà attivo il servizio Lis (Lingua dei segni italiana) a cura di Ens (Ente nazionale sordi Onlus). L’accompagnamento musicale dal vivo sarà eseguito dalla Corale Polifonica e Orchestra UniTrento. L’Ateneo fa appello ai/alle partecipanti perché la festa avvenga nel rispetto della sostenibilità ambientale che vede la comunità universitaria particolarmente impegnata. Programma e diretta streaming sulla pagina: www.unitn.it/cerimonia-laurea