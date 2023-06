Ponte del 2 giugno, possibili rovesci temporali sul Trentino

Un campo di pressione livellato caratterizzato di debole ventilazione in quota interessa ed interesserà le Alpi anche nei prossimi giorni. Meteotrentino non prevede passaggi di perturbazioni e la scarsa ventilazione in quota non favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi particolarmente violenti. Tuttavia sarà proprio la debole circolazione in quota a permettere lo sviluppo di locali temporali stazionari o quasi stazionari che potranno determinare precipitazioni intense su aree ristrette in poco tempo; non escluse grandinate di piccole o medie dimensioni.

“Mancando una forzante sinottica – spiegano tecnicamente gli esperti – è impossibile prevedere, se non in modo probabilistico, tempistica, localizzazione ed intensità dei rovesci e dei temporali che si svilupperanno già dal pomeriggio di oggi. Il rischio maggiore per locali temporali intensi sembra essere al pomeriggio di oggi in prossimità dei rilievi e nelle valli più chiuse e poi ovunque in serata e nella prossima notte quando una debole infiltrazione di aria leggermente più fresca da nordest in quota potrebbe favorire la convezione serale e notturna”.

Nelle giornate di sabato e domenica rovesci e temporali stazionari o quasi stazionari saranno probabilmente più diffusi ma il previsto calo delle temperature massime diminuirà la probabilità di fenomeni intensi.