Gli eventi per celebrare i 500 anni della Chiesa arcipretale di Cles

Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, a Cles

Ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario dall’ultima consacrazione della Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta di Cles: alla conclusione dei lavori, il 16 agosto 1523, la nuova chiesa fu inaugurata alla presenza del principe vescovo Bernardo Cles. Venerdì 9 giugno alle 20.30, presso la chiesa stessa, è organizzata “La chiesa compie 500 anni”, dedicata all’apertura delle celebrazioni: dialoghi con Marcello Nebl e concerto del Coro Monte Peller.

Il Comune, in collaborazione con la Parrocchia, l’associazione Pro cultura centro studi nonesi, la Pro loco, i cori di Cles, la Scuola di musica C. Eccher, l’associazione Anastasia Val di Non e il Circolo fotografi Valli del Noce, organizza diversi eventi non solo per riscoprire la storia della parrocchia, ma anche per avviare una riflessione collettiva: sul suo ruolo, sul suo significato e sul suo profondo legame con la storia locale. Ci saranno concerti, serate a tema, un concorso fotografico, visite guidate e spettacoli. Si comincia questo fine settimana, cogliendo l’occasione di palazzi aperti.

Simona Malfatti, assessora all’area della cultura e della formazione, spiega: «Si tratta di un anniversario molto importante non solo perché ci offre l’occasione per sollevare lo sguardo e meravigliarci della bellezza maestosa della nostra chiesa, ma anche perché ci spinge a riflettere sul valore non solo storico e artistico ma anche culturale di questo monumento, che fu costruito con l’intento di accogliere tutte le frazioni e i rioni della nostra comunità. Il ricco calendario degli eventi estivi ha lo scopo di festeggiare, ritrovarsi e riscoprire la nostra storia di clesiane e clesiani e i suoi intrecci con la Chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta».

Venerdì 9 giugno: 20.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta ci sarà La Chiesa compie 500 anni, una serata dedicata all’apertura delle celebrazioni per i 500 anni (1523-2023) dalla riconsacrazione. Dialoghi con Marcello Nebl e concerto del Coro Monte Peller.

Sabato 10 giugno: 9.30 – 10.30 | 14.30 – 15.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, si terrà Alla scoperta della nostra chiesa, una visita guidata a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non nell’ambito dell’iniziativa “Palazzi Aperti”. 9.30 – 11.15 | 14.30 – 16.15 si terrà Benvenuti sul Campanile!, una visita guidata con salita sulla torre campanaria a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non nell’ambito dell’iniziativa “Palazzi Aperti”. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni.

Lunedì 3 luglio, nel Comune di Cles alle 20.30 presso Palazzo Assessorile si terrà La chiesa di Santa Maria Assunta e lo stile clesiano, una conferenza per scoprire gli aspetti storici e stilistici di un’architettura simbolo del Rinascimento trentino. A cura di Ruggero Mucchi e Marcello Nebl.

Venerdì 11 agosto: 17.30 presso l’Oratorio S. Rocco, si svolgerà Chiesa: storia di ponti, un incontro per ragazze e ragazzi, mentre alle 20.30, lo stesso incontro si rivolgerà a giovani e adulti. Si rifletterà sul tema della Chiesa intesa non solo come edificio che accoglie le persone ma soprattutto come vera comunità aperta. A cura di padre Fabio Scarsato.

Sabato 12 agosto: 9.30 – 10.30 | 17.30 – 18.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, si terrà Alla scoperta della nostra chiesa, una visita guidata alla Chiesa a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non. 9.30 – 11.15 | 17.30 – 18.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, si terrà Benvenuti sul campanile!, una visita guidata con salita sulla torre campanaria sempre a cura dell’Associazione Anastasia Val di Non.

Domenica 13 agosto: 20.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, si svolgerà I 500 anni della nostra chiesa, in cui Don Fortunato Turrini racconta la storia della Chiesa.

Lunedì 14 agosto: 19.00 in Corso Dante si terrà la Festa dell’Assunta, che vedrà la partecipazione dei gruppi rionali di Cles con le loro specialità gastronomiche e musica dal vivo.

Martedì 15 agosto: 20.00 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta, si celebrerà la Messa solenne con l’Arcivescovo di Trento Monsignor Lauro Tisi e successivamente la processione con la statua della Madonna. 21.00 in Piazza Municipio si svolgerà il concerto a cura del Gruppo Bandistico Clesiano.

Mercoledì 16 agosto: 10.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta si svolgerà la messa di S. Rocco. Alle 20.30 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta si terrà I 500 anni della nostra chiesa, una serata di meditazione e preghiera: gli atti degli apostoli.

Venerdì 18 agosto: 21.00 nella Chiesa arcipretale S. Maria Assunta si terrà 500 anni parrocchia, un concerto sinfonico corale a cura della Corale Monteverdi di Cles. La prenotazione è obbligatoria dai 6 anni.

Dal 15 luglio al 31 agosto: Photo contest “500 ANNI”. Invia la tua foto con la Chiesa acripretale Santa Maria Assunta e partecipa al concorso a premi. Info sul sito www.comune.cles.tn.it e sulle pagine social del Comune di Cles (a cura del Circolo fotografico Valli del Noce).