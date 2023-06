Il Palatrento cambia ancora nome: sarà “Il T quotidiano Arena”

Trento, nuova pista ciclabile in via Fratelli Perini: ecco come sarà e quando partiranno i lavori

Il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – Comune di Trento ha predisposto il progetto esecutivo “Pista ciclabile in via F.lli Perini” per poter realizzare un percorso ciclabile in una via della città particolarmente interessata dal traffico veicolare. Tale percorso ciclabile rappresenta un collegamento fondamentale est- ovest della rete delle piste ciclabili cittadina in prosecuzione della […]