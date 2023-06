Trento, grave incidente all’altezza di Mattarello

Modifiche viabilità per gara ciclistica domenica 29 maggio a Ravina e Romagnano

Per permettere lo svolgimento della cinquantaduesima edizione della gara ciclistica denominata “Trofeo Industria ed Artigianato Ravina” domenica 29 maggio verrà istituita a Ravina e Romagnano la sospensione momentanea del traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, sulle seguenti vie: via Stella, via dei Pomari, via della Gotarda, via delle Ischie, via del […]