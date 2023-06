A Grigno la nuova opera di Martalar, l’Aquila Vaia

In Val Calamento, una panchina da record con il legno di Vaia

È la panchina in legno, in unico pezzo, più lunga d’Italia. Esattamente 25 metri. Si trova in Val Calamento, in località Prà dell’Ovo, nel comune di Carzano. È stata costruita dai volontari dell’associazione Amici della Baita dei Carzaneri che da qualche anno gestiscono il Museo Etnografico del Legno, realizzato all’interno dell’antica malga. Tutto è nato […]