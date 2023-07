Trentino Volley annuncia il rientro di Jan Kozamernik

Era arrivato a Trento alla fine dell’estate 2017, poco più che ventenne, per la prima stagione della sua carriera lontano dalla Slovenia. La Trentino Volley annuncia il rientro, a ottobre, di Jan Kozamernik, che in questi anni ha accumulato esperienza disputando prima la SuperLega italiana e poi la PlusLiga polacca.

Kozamernik completerà il reparto di centrali della rosa gialloblù che potrà contare anche sui neo Campioni d’Italia Martin Berger, Wout D’Heer e Marko Podrascanin. “Il suo ritorno nel Club che lo aveva di fatto lanciato a livello internazionale – commenta la Trentino Volley – garantisce qualità in posto 3, con particolare riguardo per i fondamentali di muro e battuta che lo hanno sempre contraddistinto”.

“Nonostante sia stato lontano da Trento nelle ultime cinque stagioni, ho continuato a seguire con affetto ed attenzione questo Club: ho sempre sperato di poter tornare”, ha ammesso Jan Kozamernik. “Sono quindi davvero molto felice di essere di nuovo un giocatore di Trentino Volley; rispetto alla precedente esperienza mi sento sicuramente cresciuto sotto ogni aspetto e sono pronto a fare la mia parte per continuare a tenere in alto questa squadra. Avrò il grande vantaggio di conoscere bene l’ambiente e di aver già costruito negli anni di Milano un’ottima intesa con Sbertoli. Muro e battuta sono sempre stati i miei fondamentali più efficaci, ma potrò dire la mia anche in attacco“.